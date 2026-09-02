Alex Karp, savunma teknolojileri şirketine baş yatırımcı oluyor

ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortaklarından Alex Karp'ın, eski Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un savunma teknolojileri şirketinin ana yatırımcısı olacağı duyuruldu.

Fedorov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yeni bir savunma teknolojileri şirketi kurduklarını belirtti.

Palantir CEO'su Karp'ın bu yeni şirketin baş yatırımcısı olacağını kaydeden Fedorov, "Bu iddialı yeni projemiz Ukrayna'yı güçlendirecek ve tüm dünya için daha güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Fedorov, konuya ilişkin ayrıntıların yakında paylaşılacağını belirtirken, şirketin ismi, internet sitesi, şirketin ana merkezinin yeri gibi detaylara dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'nın teknoloji odaklı, asimetrik insansız hava aracı (İHA) harp doktrininin ana mimarı olarak gösterilen Fedorov, dün ABD'nin başkenti Washington'da önde gelen ABD'li yatırımcılarla görüşmüştü.

Fedorov'un görüştüğü kişiler arasında özel sermaye ve stratejik varlıklar alanında uzmanlaşmış küresel yatırım şirketi Cerberus Capital Management'ın Hisse Senedi Yatırım Stratejisi Direktörü Nate Fick de yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini açıklamıştı.

Fedorov, savunma teknolojileri inovasyon kümelenmesi gibi çeşitli girişimlerle Ukrayna'nın yerli dron sanayisinin büyümesine yaptığı katkılarla biliniyor.