Ali Babacan'dan İmamoğlu'na Destek: 'Hatalı Karardan Dönülmeli'

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum" tepkisini gösterdi.

Ali Babacan, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararını değerlendirdi. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım. Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır. Dünün mazlumlarının, maruz kaldıkları muamelelerin benzerlerini, muktedir olduklarında başkalarına katbekat uygulamaları ibretliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum."