Ali Eroğlu, Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı

Güncel

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 51. Olağan Büyük Kongresi'nde Ali Eroğlu yeniden başkan seçildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin (TVHB) 51. Olağan Büyük Kongresi, 23 - 24 Kasım 2024 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Veteriner Hekimler Güven ve Birlik İnisiyatifi' adına seçime katılan Ali Eroğlu, yeniden başkan seçildi.

Eroğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmişte yarım kalan hizmet yolculuğuna, bilgi, birikim ve tecrübeye dayanan çözüm odaklı bir iddia ile yeniden devam edecek ve hep birlikte başaracağız inşallah. Başarının önce inanmaktan, sonra saygı, sevgi, paylaşım, birlik, beraberlik, dayanışma ve çalışmaktan geçtiğini biliyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği çözümlerin yanında olmaya devam edecektir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için vardır, var olmaya devam edecektir" dedi.