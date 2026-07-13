Sakarya'da 15 Temmuz etkinlikleri planlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da 15 Temmuz etkinlikleri planlandı

Sakarya\'da 15 Temmuz etkinlikleri planlandı
13.07.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

15 Temmuz Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İnci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye'deki darbe süreçlerinden bahseden İnci, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara değindi.

İnci, o gün sıkılan kurşunlarla 253 kişinin şehit, 2 binin üzerinde kişinin de gazi olduğunu ifade ederek, milletin fedakarca demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını kaydetti.

Yaşananları anlatan sunumlar yapacaklarını aktaran İnci, 15 Temmuz'da Sakarya halkının gösterdiği fedakarlıklara değindi.

İnci, 15 Temmuz'da her parti ve kesimden insanın meydanlarda olduğunu vurgulayarak, etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacağını, 17 Temmuz'da cuma namazının ardından Şeyh Edebali Camisi'nde aşure dağıtılacağını kaydetti.

Spor kompleksi alanında yapılacak programda, o gece darbe girişimine karşı mücadele eden kişilerin konuşma yapacağını belirten İnci, hafta boyunca sürecek etkinliklerde kentte 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflara yönelik ödüllü yarışma düzenleyeceklerini, seçilen fotoğrafları da gelecek yıl yapılacak programda sergileyeceklerini ifade etti.

İnci, 10 yaş grubuna yönelik ödüllü futbol turnuvası düzenleyeceklerini aktararak, dernek bünyesinde kurdukları spor kompleksinden halkın istifade edebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sakarya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 15 Temmuz etkinlikleri planlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Amedspor’dan Batshuayi bombası Amedspor'dan Batshuayi bombası

14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:21
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 14:52:40. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 15 Temmuz etkinlikleri planlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.