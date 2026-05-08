Ali Mahir Başarır: Burcu Gitsin Sarayda Kök Salsın. Biz Buradayız, Evimizdeyiz

08.05.2026 20:54  Güncelleme: 22:24
Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Ünal AYDIN

(AFYONKARAHİSAR) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediyesi önünde gerçekleştirilen eylemin ardından ilçe başkanlık binasını ziyaret etti. Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Canımızı mı alacaksın? Alamazsın. Çok çok tutuklarsın. Tutuklayabildiğin kadar tutukla. Bu millet seni affetmeyecek. Bu millet iradesine uzanan bu elleri affetmeyecek. ve korkakça sinip sarayın bahçesinde siyaset yapmak isteyen içimizdeki bazı dönek arkadaşlarımızı da affetmeyecek. Burcu gitsin sarayda kök salsın. Biz buradayız, evimizdeyiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile birlikte salı günü partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı belediye binası önünde protesto etti. Ardından ilçe başkanlık binasına ziyarette bulunan Başarır, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Üzülmeyin. Burcu Köksal gibi tiplemeler üç yıl belediye başkanlığı yapar ama bu utançla bir ömür yaşar. Bu utançla bir ömür boyu yaşamak zorunda kalacak. Bu kötülüğü size yapmadı. Afyon halkına yapmadığı en büyük kötülüğü kendisine yaptı. Siyaseten kendisini lekeledi, defoladı. Bu utanç ona yeter. Dört dönem milletvekilliği yapacaksın, grup başkan vekilliği yapacaksın, katip üyelik yapacaksın, partinin tüm imkanlarından yararlanacaksın sonra belediye başkanı seçileceksin, ilk zorlandığın, tehdit edildiğin anda elleri kaldıracaksın. Burcucuğum, senin siyasetin, cesaretin, aldığın dokunulmazlık kadarmış. Sen dokunulmazlık zırhının arkasına sığınarak siyaset yapmışsın. Neden bugün arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız Silivri'de? Onlar suçlu da sen suçsuz musun ya da sen suçsuzsun, onlar mı suçlu? Hayır. Sen de burada kalsan belki Silivri'de olacaktın ama Hasanlar gibi günün birinde 'Çok düzgün bir siyasetçi' diyeceklerdi sana. Hiçbir arkadaşımızın suçu yok ki. Yenilen bir iktidar tekrar o koltuğu almak için siyasete bir darbe yapıyor. Direnenler yarınlarla kazanır, direnmeyenler rezil rüsva olur. Tıpkı kendisi gibi."

"BURCU GİTSİN SARAYDA KÖK SALSIN"

İki yıl var seçime en fazla iki yıl var. Baştan say, sondan say, iki yıl var. İki yıl ne yapacak Recep Tayyip Erdoğan canımızı mı alacaksın? Alamazsın. Ne yaparsın? Çok çok tutuklarsın. Tutukla. Tutuklayabildiğin kadar tutukla. Bu millet seni affetmeyecek. Bu millet iradesine uzanan bu elleri affetmeyecek. ve korkakça sinip sarayın bahçesinde siyaset yapmak isteyen içimizdeki bazı dönek arkadaşlarımızı da affetmeyecek. Afyon'un milletvekili mi yok? Biz varız. Afyon'un 138 tane milletvekili var. Afyon'un belediye başkanı mı gitti? 400 tane belediye başkanımız var. Burcu gitsin sarayda kök salsın. Biz buradayız, evimizdeyiz. Burcu gitsin en çok eleştirdiği FETÖ'cü dediği FETÖ'nün ortaklarıyla dans etsin. Biz buradayız. O yüzden biz kaybetmedik. Kaybedenler kim biliyor musunuz? Faşist dediklerini alanlarla FETÖ'cü deliklerine gidenlerdir."

BURCU KÖKSAL'IN DEM PARTİLİLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Ardından soruları yanıtlayan Başarır, "Mevcut olan yönetim tepki amacıyla istifa etti, burdakiler de istifa edecek mi tutumunuz ne olacak" ve "Burcu Köksal'ın DEM Partililere ilişkin açıklamalarına tavrınız nedir" sorularını şöyle yanıtladı:

"Burcu Köksal'ın ya da başka bir belediye başkanı, il başkanı, yönetim olamaz. İl başkanı yönetimi CHP'nindir. Buradaki il başkanı Burcu Köksal'ın değil, genel başkanın vekilidir. Bunu net olarak söyleyeyim. Burcu Köksal birini desteklemiş olabilir ama birilerini belirlememiştir. Eğer öyle bir şey olsaydı bugün Başkan da telefonunu kapatırdı ve Başkana ulaşamazdık. Valiliğe şikayet konusu, Yalçın Başkan'ım burada, elinizde yazılı bir şikayet dilekçesi var mı? Onu söyleyen iddia sahibinin elinden böyle bir belge aldı mı basın? Sözlü bir şikayetten mi korkmuş? Bahane. Şunu söylemiş: 'CHP ile uğraşmaktan bıktım' demiş. O CHP ile uğraşmaktan yorulmadı. AKP ona ilk baskıyı yaptığında yoruldu ve kaçtı. Bu soru aslında kendisine ve Cumhurbaşkanı'na sorulmalıydı: Faşist dediği birisini partiye alırken Cumhurbaşkanı utanmıyor mu?"

Kaynak: ANKA

