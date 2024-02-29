Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye başkan adaylığı onaylanmayan Ali Osman Yıldız'ın yerine kızı Fatma Yıldız, Saadet Partisi'nin adayı oldu.
Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Ali Osman Yıldız'ın adaylığı, daha önce mahkemede aldığı ceza nedeniyle "memnu hakların iadesi" süresi tamamlanmadığı gerekçesiyle seçim kurulu tarafından reddedildi.
MHP'den 2014'te Sarıoğlan Belediye Başkanı seçilerek bir dönem başkanlık yapan Yıldız'ın adaylığının onaylanmaması nedeniyle 23 yaşındaki kızı Fatma Yıldız aday gösterildi.
Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, il başkanlığında yaptığı açıklamada, "Sarıoğlan'da adayımız Ali Osman Yıldız ile gayretli, coşkulu bir şekilde çalışırken birtakım engellerle karşılaştık. Seçim kurullarına yapılan itirazlar neticesinde Ali Osman Yıldız kardeşimizin adaylığı reddedildi." dedi.
Bu kararın ardından Yıldız'ın yerine kızı Fatma Yıldız'ı aday olarak belirlediklerini anlatan Ürkündaş, "Geniş çaplı istişareler neticesinde aynı azimle Sarıoğlan'da belediye başkanlığını kazanma heyecanımızı artırarak sürdürüyoruz." diye konuştu.
Fatma Yıldız da babasından devraldığı adaylık bayrağını hakkıyla taşıyacağını dile getirerek, "Karar hepimiz için ani oldu. Babamın verdiği bu emeği asla boşa çıkarmayacağıma inanıyorum. Yıllardır zaten siyasetin içerisindeyim. Seçimi kazanacağım ve inşallah Sarıoğlan'a kadın eli değecek. İnanıyorum kadınlarla beraber bu devrimi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye başkan adaylığı onaylanmayan Ali Osman Yıldız'ın yerine kızı Fatma Yıldız, Saadet Partisi'nin adayı oldu - Son Dakika
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