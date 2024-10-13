Ali Poyrazoğlu \'Asi Kuş\' Oyunu ile AKM\'de

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Oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu'nun "Asi Kuş" oyunu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluştu.

Tek kişilik oyunda Poyrazoğlu, çalışma yöntemlerini, oyunculuk serüvenini ve gençlik anılarını kendine has üslubuyla izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Yaklaşık 2 saat süren oyunun sonunda, "Hiçbir zaman içinizdeki şarkı bitmesin." diyen Poyrazoğlu, şunları kaydetti:

"İçimdeki şarkının bitmesine izin vermediğim için hiç bitmedi. Yazılmış metinler üzerinde çalıştım. Ezberledim çıktım. Kendi yorumumu da kattım. Kendim de kanatlarımı kaldırıp uçtum. Bu tek kişilik oyunlarda kendime tanıdığım özgürlük; 'çık ve doğaçla'. Bugün oynadığım oyun keşke kayıt altına alınsaydı. Çünkü bir daha olmayacak. Asi kuşun özelliği de budur. Bir dahaki sefere ne anlatacağımı bilmiyorum. Çok güzel alkışladınız."

Seyircilerle diyaloglar ve soru cevapların olduğu oyunda, aralarında Muhsin Ertuğrul ve Yıldız Kenter'in bulunduğu tiyatronun usta isimleri de anıldı.