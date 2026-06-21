Aliağa'da Boğulma Tehlikesi

İzmir'in Aliağa ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile iki çocuğu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şakran Plajı'nda denize giren baba S.Ş. (45), kızı E.Ş. (15) ile oğlu S.E.Ş. (10) boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Babanın sağlık durumunun iyi olduğu, kızı E.Ş. ile oğlu S.E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.