Aliağa'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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Aliağa'da Boğulma Tehlikesi

21.06.2026 15:27
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İzmir'in Aliağa ilçesinde baba ve iki çocuğu denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile iki çocuğu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şakran Plajı'nda denize giren baba S.Ş. (45), kızı E.Ş. (15) ile oğlu S.E.Ş. (10) boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Babanın sağlık durumunun iyi olduğu, kızı E.Ş. ile oğlu S.E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aliağa, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

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