Aliağa'da HABAŞ fabrikasındaki patlamada ölen 17 işçinin otopsisi sürüyor - Son Dakika
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Aliağa'da HABAŞ fabrikasındaki patlamada ölen 17 işçinin otopsisi sürüyor

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Aliağa\'da HABAŞ fabrikasındaki patlamada ölen 17 işçinin otopsisi sürüyor
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Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 14 işçi yaralandı. Ölen işçilerin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemleri sürerken, aileler kurum önünde bekleyişini sürdürüyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde patlamanın ardından yangının çıktığı HABAŞ'a ait demir çelik fabrikası dronla görüntülendi. Fabrikada yaşamını yitiren 17 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemleri sürerken, aileleri ise kurum önünde bekliyor.

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları ise geç saatlere kadar devam etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

14 YARALI İŞÇİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 14 işçi de yaralandı. Yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği de duyuruldu.

Ayrıca, patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar ise havadan görüntülendi.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gece boyunca otopsi ve kimlik tespit çalışmaları sürdürüldü. Yakınları, cenazeleri teslim almak için kuruma geldi. Cenazelerden ve ailelerden alınan örnekler üzerinde DNA karşılaştırması yapılarak kimlik tespitlerinin tamamlanacağı belirtildi. Ailelerin kurum önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA
Demir Çelik3. SayfaOtopsiAliağaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa'da HABAŞ fabrikasındaki patlamada ölen 17 işçinin otopsisi sürüyor - Son Dakika
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