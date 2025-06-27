Aliağa\'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.