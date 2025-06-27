İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Aliağa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale - Son Dakika
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