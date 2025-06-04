İZMİR'in Aliağa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aliağa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika
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