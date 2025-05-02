Aliağa Limanı'nda Rüşvet Davası Başladı - Son Dakika
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Aliağa Limanı'nda Rüşvet Davası Başladı

İzmir'de Aliağa Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet iddialarıyla 68 sanığın yargılanması başladı.

02.05.2025 18:46
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İzmir'deki Aliağa Liman Başkanlığı'ndaki "rüşvet" iddialarına ilişkin 23'ü tutuklu 68 sanığın yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların beraatına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.A., İ.A., A.S., S.Ö., İ.K., E.G'nin tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu 17 sanığın tahliyesine, adli kontrol şartı bulunan 11 kişinin de adli kontrollerinin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Olay

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlar büro amirlikleri ekipleri, Aliağa Liman Başkanlığı'nda görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında, gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin bulunmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteyner sayılarındaki tutarsızlıklar gibi konulara cezai işlem uygulamak yerine, göz yumma karşılığında hesaptan ve elden para alışverişi olduğunu tespit etmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, fiziki ve teknik takip çalışmaları, kamera görüntüleriyle işlemleri belirleyen ekipler, 22 Ekim 2024'te İzmir, Mardin, Manisa ve Tokat'ta operasyon düzenlemiş, 6'sı limanda görevli memur, 28'i acente çalışanı olmak üzere 34 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 23'ü tutuklu 68 sanık hakkında "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından her bir suç için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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