Alibeyköy Cep Otogarı önünde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

ALİBEYKÖY'de bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.