Alican–Margara Sınır Kapısı için Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alican–Margara Sınır Kapısı için Yol Çalışmaları Başladı

04.06.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısına ulaşımı artırmak için yol genişletme çalışmaları başladı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican–Margara Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan güzergahta yol genişletme ve ek yol yapım çalışmalarına başlandı.

Alican Köyü'nden sınır kapısına uzanan yaklaşık 6 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolun yanına ilave güzergah oluşturulurken, yol genişliği de 30 metreye çıkarılıyor. İş makinelerinin sahaya inmesiyle başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sınır kapısına ulaşım kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Gümrük ve sınır altyapısındaki hazırlıkların ardından başlatılan proje, sınır kapısına yönelik ulaşım ağının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın, 7 Haziran'da Ermenistan'da yapılacak seçimlerin ardından ve anayasa değişikliği sürecinin tamamlanması sonrasında açılmasının beklendiğini ifade etmişti. Bölgede devam eden yol genişletme ve ek yol çalışmaları, Alican–Margara Sınır Kapısı'nın geleceğine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, çalışmaların planlanan program çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Kaynak: DHA

Ermenistan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alican–Margara Sınır Kapısı için Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:46:58. #7.13#
SON DAKİKA: Alican–Margara Sınır Kapısı için Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.