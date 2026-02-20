Alican Uludağ Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alican Uludağ Gözaltında

20.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemizde ise gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızı değil, halkın haber alma hakkını hedef alan bir baskı ve sindirme politikasıdır... Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik tüm baskılara karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

Gazeteci Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddialarıyla dün akşam Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Uludağ'ın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor. Uludağ'ın gözaltına alınmasına yönelik tepkiler de devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemizde ise gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızı değil, halkın haber alma hakkını hedef alan bir baskı ve sindirme politikasıdır" denildi. TGC açıklaması şöyle:

"Ülkemizde gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızı değil, halkın haber alma hakkını hedef alan bir baskı ve sindirme politikasıdır"

"Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun vazgeçilmez temelidir. Bu özgürlük yalnızca gazetecilerin değil, bu ülkede yaşayan herkesin doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının güvencesidir. Basın özgürlüğünün zayıflatıldığı bir ortamda toplumun gerçekleri öğrenmesi mümkün değildir."

Ülkemizde ise gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızı değil, halkın haber alma hakkını hedef alan bir baskı ve sindirme politikasıdır. Son olarak gazeteci Alican Uludağ Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddialarıyla Ankara'daki evinde gözaltına alınmıştır. Meslektaşımızın çağrılması halinde ifade vermeye gidebileceği açıktır.

Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik tüm baskılara karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır. #Gazeteciliksuçdeğildir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alican Uludağ Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: Alican Uludağ Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.