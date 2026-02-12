Alice Springs'te Şiddetli Sel - Son Dakika
Alice Springs'te Şiddetli Sel

12.02.2026 13:27
Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel yaşandı, birçok kişi kurtarıldı.

Avustralya'nın Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle evler, iş yerleri ve yollar sular altında kaldı, selde mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, Alice Springs'i etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına, nehirlerde su seviyesinin ani yükselmesine yol açtı.

Yetkililer, birçok ev ve iş yeri ile yollar ve geçitlerin su altında kaldığını bildirdi.

Acil durum ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirten yetkililer, selde mahsur kalan çok sayıda kişi için birden fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini kaydetti.

Nehir seviyelerinin kademeli olarak azalmasıyla birlikte acil durum uyarısının düşürüldüğü bilgisini paylaşan yetkililer, sel sularının hala güçlü akıntılar taşıyabileceği uyarısında bulunarak, bölge sakinlerine tedbirli olmaları çağrısı yaptı.

Ayrıca, yerel acil durum komitesinin, selden etkilenen taşınır ve taşınmaz mülklerde hasar tespiti yapılmasına yönelik çalışma başlattığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.