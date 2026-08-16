Alihan Kuriş\'e Yönelik Operasyon: 32 Tutuklama

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Alihan Kuriş'in de arasında bulunduğu 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" faaliyetleri kapsamında, gözaltına alınan 38 şüphelinin, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu 38 kişinin isimlerini şöyle paylaştı:

"Alihan Kuriş (tutuklu), Fahri Candemir (tutuklu), Süleyman Kahraman (tutuklu), Recep Okumuşlar (tutuklu), Şeref Toprak (tutuklu), Mehmet Hilmi Molla (tutuklu), Nezih Murat Büyükgöze (tutuklu), Metin Güder (tutuklu), Hilmi Şenol (tutuklu), Süleyman Hilmi Dinç (tutuklu), Yunus Aslan (tutuklu), Yusuf Büyükgöze (ev hapsi), eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Ahmet Gökçen (ev hapsi), Muharrem Hilmi Akbulut (tutuklu), Mehmet Aksu (tutuklu), Muhammed Dağ (tutuklu), Mehmet Bozpınar (tutuklu), Mehmet Akbacakoğlu (tutuklu), Ahmet Şimşek (tutuklu), Ömer Yılmaz (ev hapsi), Abdulkerim Emrah (tutuklu), İsa Çardak (tutuklu), Cevat Bağcı (tutuklu), Zeki Altınel (tutuklu), Ahmet Efe (ev hapsi), Hüseyin Türker (tutuklu), Mehmet Kurban (tutuklu), Mehmet Tekin (tutuklu), Mustafa Gökduman (tutuklu), İsmail Hakkı Akgün (ev hapsi), Hamza Deniz (tutuklu), Kazım Per (tutuklu), Ahmet Uğur Pakcan (tutuklu), Rıdvan Erdal (tutuklu), Zübeyr Özcan (tutuklu), Selman Süleyman Keşkekçi (ev hapsi), Hayrullah Usul (tutuklu), Muhammet Karaköse (tutuklu)."