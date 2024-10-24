Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı

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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi Muhammet S.'yi bacağından bıçakla yaralayan T.Ö. ve U.F. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.F. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.Ö. ise tutuklandı.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,