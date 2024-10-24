ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi Muhammet S.'yi bacağından bıçakla yaralayan T.Ö. ve U.F. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.F. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.Ö. ise tutuklandı.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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