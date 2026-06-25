Aliya İzetbegoviç İçin Akademik Burs Başladı - Son Dakika
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Aliya İzetbegoviç İçin Akademik Burs Başladı

25.06.2026 17:32
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Bosna Hersek'te İzetbegoviç adına akademik burs ve ödül programı için protokol imzalandı.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç adına verilecek akademik burs ve ödül programına ilişkin başkent Saraybosna'da işbirliği protokolü imzalandı.

İlim Yayma Vakfı, Aliya İzetbegoviç Vakfı ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, Bosna Hersek için stratejik, kalkınma odaklı ve toplumsal öncelikleri olan araştırmalar yapan akademik açıdan üstün doktora öğrencileri desteklenecek.

İzetbegoviç'in mücadelesi ve fikri mirasının da onurlandırılması için hayata geçirilen bursun yanı sıra yapılacak değerlendirmeler sonucu alanında başarılı akademisyenlere, Aliya İzetbegoviç Akademik Ödülü de verilecek.

Saraybosna'da İzetbegoviç'in ikamet ettiği ve sonradan müzeye dönüştürülen merkezde yapılan törende protokolü, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü İdris Tankut Küsmezer, Aliya İzetbegoviç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zijad Ljevakovic ve IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı imzaladı.

Törende, Aliya İzetbegoviç'in kızı Sabina Berberovic'in yanı sıra akademisyenler, vakıf yöneticileri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Doktora bursu programı kapsamında "Aliya İzetbegovic'in Hayatı, Düşüncesi ve Devlet Adamlığı Mirası", "Bosna Hersek Anayasa Hukuku", "Deniz Hukuku", "Bosna Hersek'te Yönetişim, Kurumsal Reformlar ve Siyasi Güvenlik", "Enerji Sistemleri ve Enerji Güvenliği", "Siber Güvenlik ve Hibrit Tehditler", "Sürdürülebilir Tarım", "Doğal Kaynaklar, Su Yönetimi, Madencilik ve Sürdürülebilir Teknolojiler", "Hava Kirliliği ve Olası Çözümler" ile "Sağlık Sistemleri ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi" konulu araştırmalar desteklenecek.

Bosna Hersek'teki akredite doktora programlarına kayıtlı ve ilk yılını tamamlamış Bosna Hersek vatandaşı öğrencilere, doktora eğitimi süresince aylık 2 bin Bosna markı burs ve araştırma faaliyetleri için de yıllık 3 bin Bosna markı ek bütçe sağlanacak.

Kaynak: AA

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