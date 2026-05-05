Aliyev, Avrupa Parlamentosu'nu Suçladı

05.05.2026 19:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AP'nin barış sürecini baltaladığını iddia etti.

(ANKARA) -Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Parlamentosu'nu (AP), Bakü ile Erivan arasındaki barış sürecini zayıflatmakla suçladı. Aliyev, AP'nin son yıllarda Azerbaycan'a yönelik aldığı kararların "saldırgan bir dil içerdiğini" ve süreci desteklemek yerine "fiilen sabote ettiğini" ileri sürdü

Aliyev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne video mesajla katılarak yaptığı konuşmada, "Bu yapı (AP) barış sürecini desteklemek yerine aslında onu baltalıyor. Mayıs 2021'den 30 Nisan 2026'ya kadar Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'a karşı saldırgan dil içeren 14 karar kabul etti. Beş yılda 14 karar, adeta bir takıntı. Sonuncusu da dört gün önce kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Aliyev, buna karşılık olarak Azerbaycan parlamentosunun 1 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu ile iş birliğinin askıya alınmasına ve Bakü'nün EuroNest Parlamenter Asamblesi üyeliğinin sonlandırılması sürecinin başlatılmasına karar verdiğini  hatırlattı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları üzerinden Azerbaycan'ı eleştiren kararının ardından Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic'i bakanlığa çağırarak protesto notası iletti. Bakanlık, söz konusu kararın "gerçekleri çarpıttığını, tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğunu" savundu.

Kaynak: ANKA

