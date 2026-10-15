Aliyev CICA'da BMGK'nin 4 kararının 30 yıl boyunca uygulanmadığını söyledi - Son Dakika
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Aliyev CICA'da BMGK'nin 4 kararının 30 yıl boyunca uygulanmadığını söyledi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde uluslararası kuruluşların kararlarını uygulatacak mekanizma kurulmadıkça savaşların süreceğini söyledi. Aliyev, BMGK'nin 1993'teki 4 kararının 30 yıl boyunca uygulanmadığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası kuruluşların kabul ettikleri kararların uygulanmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmadığı sürece savaşlar ve çatışmaların devam edeceğini ve yenilerinin ortaya çıkacağını söyledi.

Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Azerbaycan'ın farklı ülkelerle siyasi, ekonomik, ulaştırma, enerji ve insani alanlardaki işbirliğinin bölgedeki güvenlik sistemini güçlendirdiğini belirten Aliyev, ülkesinin eşitlik, iç işlerine karışmama, ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı ilkelerine dayanan bağımsız dış politika izlediğini dile getirdi.

Aliyev, devletler arası anlaşmazlıkların çözümünde çifte standart ve seçici yaklaşımlara karşı çıktıklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasından bu yana çifte standartlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında kaldığını ve 1 milyon Azerbaycanlının topraklarından zorla çıkarıldığını belirten Aliyev, 1993'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ermeni güçlerinin işgal altındaki topraklardan çıkarılmasını talep eden 4 kararı kabul ettiğini ancak bu kararların 30 yıl boyunca uygulanmadığını söyledi.

Aliyev, AGİT Minsk Grubu'nun da sorunun çözümünde etkili olamadığını, uluslararası kuruluşların Ermenistan'ın işgaline, savaş suçlarına ve etnik temizlik eylemlerine karşı yeterli tepkiyi göstermediğini belirtti.

2. Karabağ Savaşı'nda elde ettikleri zafer sayesinde Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kendilerinin sağladıklarını vurgulayan Aliyev, "BMGK'nin ve diğer uluslararası kuruluşların kabul ettikleri kararların uygulanmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmadığı sürece savaşlar ve çatışmalar devam edecek, yenileri ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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