Alkollü Araç Kullanımına 350 Bin TL Ceza
07.04.2026 10:09
Antalya'da alkollü araç kullanan sürücüye 350 bin TL ceza kesildi, araç sahibine 40 bin TL ceza uygulandı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 5'inci kez alkollü araç kullanırken yakalanan Ö.T.'ye 350 bin TL, araç sahibine 40 bin TL ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde uygulama yaptığı noktada, 09 ACY 40 plakalı hafif ticari araç durduruldu. Kontrolde, araç sürücüsü Ö.T.'nin 0.21 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye yönelik sorgulamada; Ö.T.'nin daha önce 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu belirlendi.

EHLİYETİNE 2041'E KADAR EL KONULDU

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibine 40 bin TL ceza kesildi. Araç da trafikten menedildi. Sürücünün ehliyetine, daha önceki işlemler kapsamında 2041 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

