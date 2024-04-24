Alkollü kişi polis kovalamacasında motokuryenin yardımıyla yakalandı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalışan kişi, motokuryenin desteğiyle yakalandı.

Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde polis, hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan kişi, yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamacayı gören ve Varna Sokak üzerinde bulunan bir işletmede motokurye olarak çalışan Özer Çot, polislere kaçan kişiyi yakalamak için yardım teklifinde bulundu.

Polis, Çot'un sürdüğü motosikletin arkasına binerek kaçan kişiyi yakaladı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kovalamaca ve polisin Çot'un kullandığı motosiklete binerek kaçan kişiyi yakalama çalışması yer alıyor.

Çot, gazetecilere, paket servis yapmak için iş yerine geldiğinde olayı fark ettiğini belirterek, "Bir şahıs koşarak bizim sokaktan aşağı doğru geliyordu. İşletmemize yakın bir yerde düştü. Sonra yine kaçmaya başladı. Ben önce anlayamadım. Arkasından da daha sonra anladım bir sivil polis kaçan şahsın peşinden koşarak gitti. Daha sonra diğer resmi kıyafetli polisler koşarak sokağa girdiler. Polislere yardım etme teklifinde bulundum. Motosikletle şahsın kaçtığı yöne gittik ve polis bir bahçede şahsı yakaladı. Şahıs alkollüymüş ve polisin 'dur' ihtarına uymamış. Her zaman polisimizin yardımına koşmaya hazırız." diye konuştu.