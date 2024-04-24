Alkollü kişi polis kovalamacasında motokuryenin yardımıyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alkollü kişi polis kovalamacasında motokuryenin yardımıyla yakalandı

Alkollü kişi polis kovalamacasında motokuryenin yardımıyla yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalışan kişi, motokuryenin desteğiyle yakalandı. Motokurye Özer Çot, polislerin sürdüğü motosikletin arkasına binerek kaçan kişiyi yakaladı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

24.04.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalışan kişi, motokuryenin desteğiyle yakalandı.

Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde polis, hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan kişi, yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamacayı gören ve Varna Sokak üzerinde bulunan bir işletmede motokurye olarak çalışan Özer Çot, polislere kaçan kişiyi yakalamak için yardım teklifinde bulundu.

Polis, Çot'un sürdüğü motosikletin arkasına binerek kaçan kişiyi yakaladı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kovalamaca ve polisin Çot'un kullandığı motosiklete binerek kaçan kişiyi yakalama çalışması yer alıyor.

Çot, gazetecilere, paket servis yapmak için iş yerine geldiğinde olayı fark ettiğini belirterek, "Bir şahıs koşarak bizim sokaktan aşağı doğru geliyordu. İşletmemize yakın bir yerde düştü. Sonra yine kaçmaya başladı. Ben önce anlayamadım. Arkasından da daha sonra anladım bir sivil polis kaçan şahsın peşinden koşarak gitti. Daha sonra diğer resmi kıyafetli polisler koşarak sokağa girdiler. Polislere yardım etme teklifinde bulundum. Motosikletle şahsın kaçtığı yöne gittik ve polis bir bahçede şahsı yakaladı. Şahıs alkollüymüş ve polisin 'dur' ihtarına uymamış. Her zaman polisimizin yardımına koşmaya hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü kişi polis kovalamacasında motokuryenin yardımıyla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 21:58:07. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü kişi polis kovalamacasında motokuryenin yardımıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement