Alkollü Şüpheli Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Alkollü Şüpheli Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alkollü Şüpheli Park Halindeki Araçlara Çarptı

Elazığ'da düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar veren alkollü şüpheli yakalandı. Olay, Kültür Park mevkisinde saat 04.00'te gerçekleşti. Şüpheli, otobüsü hareket ettirerek İcadiye Mahallesi’nde birçok araca çarptı.

20.12.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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ELAZIĞ'da düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren alkollü şüpheli, yakalandı.

Olay, 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti. Şüpheli, otobüsle ilerlediği İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durdurulan otobüste yakalanan şüphelinin, yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Elazığ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Şüpheli Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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