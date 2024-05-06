Kütahya'da alkollü sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarından düştü - Son Dakika
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Kütahya'da alkollü sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarından düştü

Kütahya\'da alkollü sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarından düştü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, alkollü bir sürücü otomobiliyle elektrik direğine çarptıktan sonra araçtan inerek bir binanın bahçe duvarından boşluğa düştü. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

06.05.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobiliyle elektrik direğine çarpan alkollü sürücünün, araçtan indikten sonra bahçe duvarından boşluğa düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ü.K'nin kullandığı 43 LB 385 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

Araçtan inen sürücü Ü.K, bir binanın bahçe duvarından boşluğa düştü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve 1,26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da alkollü sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarından düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da alkollü sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarından düştü - Son Dakika
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