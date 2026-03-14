Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

14.03.2026 18:20
Iğdır'da alkollü sürücünün motosiklete çarptığı kazada bir belediye işçisi yaralandı.

IĞDIR'da polisin uygulamasından kaçan sürücü, kullandığı araçla motosiklete çarptı. Motosikletteki belediye işçisinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, ekiplerin takip ettiği araçtaki sürücünün Şiyar Güneş (28) olduğu belirlindi. 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 640 bin TL idari para cezası uygulanan Güneş'in, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama yaparken bir aracın sürücüsünün kaçmaya başladığını gördü. Resmi polis araçları, otomobili takibe aldı. Bu sırada sürücü, kullandığı otomobille İrfan Caddesi'nde virajı alamayıp karşıdan gelen motosiklete çarptı. Otomobiliyle kaçan sürücüyü takip eden polis ekipleri, duruma müdahale etti. Kazada belediye işçisi Yusuf Öztürk'ün (55) yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, buradan Erzurum'a sevk edildi.

EHLİYETİNE 5 YILDA 3 KEZ EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinden kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücünün kimlik kontrolünde ise adının Şiyar Güneş olduğu belirlendi. 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü Güneş'e 640 bin TL idari para cezası kesilirken, babasının Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Şiyar Güneş hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, otomobilin motosiklete çarpması ve sonrasında yaşananlar da İrfan Caddesi'ndeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

