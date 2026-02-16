Alkollü Sürücü Meyve Tezgahına Çarptı

Kaza, gece saatlerinde Çorlu-Seymen Mahallesi kara yolunda meydana geldi. A.İ.'nin kullandığı 06 FDB 068 plakalı otomobil, önünde ilerleyen D.Ş. yönetimindeki 34 PB 5904 plakalı otomobile arkadan çarptı. D.Ş.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki meyve satışı yapılan tezgaha çarptı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde, sürücülerden A.İ.'nin 1.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
