Alkollü Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Trabzon'da kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Esentepe Mahallesi'nde K.A. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, kapısı açılmayan aracın camından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da hakkında işlem yapıldı.