Alkollü Sürücünün Kazası: 2 Araç Zarar Gördü

18.08.2025 11:30
Avcılar'da alkollü sürücünün aracı, park halindeki 2 otomobile çarparak yan döndü. Sürücü yaralı.

AVCILAR'da sokakta hızla giden ve alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç park halindeki 2 otomobile çarptı. Hafif ticari araç kaza sırasında havalanarak yolda yan döndü. Mahalle sakinleri ve polisin yardımıyla itilerek lastiklerinin üzerine inen araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y., 34 HRV 510 hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, park halinde bulunan 34 Z 6974 ve 34 MCE 374 plakalı 2 otomobile çarptıktan sonra havalandı. Kaza sonrası otomobil yolun ortasında yan durdu. Gürültü üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri ilk olarak yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yolun ortasında yan duran otomobil ise, polis ve mahalle sakinleri tarafından çevrilip lastikleri üzerine indirildi. Yapılan kontrollerde 1.90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü H.Y. ise, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

