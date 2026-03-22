Alkollü Sürücüye 265 Bin Lira Ceza
Alkollü Sürücüye 265 Bin Lira Ceza

22.03.2026 17:22
Karabük'te alkollü ve ehliyetsiz sürücü, park halindeki araçlara çarpıp su kanalına düştü.

Karabük'te park halindeki otomobillere çarparak su kanalına düşen otomobilin alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü ile sahibine toplam 265 bin lira para cezası uygulandı.

M.Ö. (32) idaresindeki 37 ACK 487 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi 75. Yıl Kavşağı'nda kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil su kanalına düştü, kazada fırlayan demir parçası da park halindeki başka araca isabet ederek hasara yol açtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde M.Ö'nün 2,18 promil alkollü olduğu, aday sürücü statüsünde bulunduğu ve sürücü belgesinin daha önceden daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Sürücüye 225 bin, araç sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 265 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:37
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:50
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
