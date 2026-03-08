Alkollü Sürücüye 455 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücüye 455 Bin Lira Ceza

Alkollü Sürücüye 455 Bin Lira Ceza
08.03.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 455 bin lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü B.İ.'ye, (21) 455 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Melikgazi ilçesi Serkent Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir otomobil sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin B.İ. olduğu tespit edildi. B.İ. ekiplerin takibi sonrası yakalandı. Yapılan kontrollerde, B.İ.'nin, sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğu, 'Askeri kanuna muhalefet' suçundan araması olduğu ve 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 455 bin lira ceza kesilirken, aracı da 60 gün trafikten menedildi. B.İ. hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücüye 455 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:20:56. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüye 455 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.