Alkollü Sürücüye 455 Bin Lira Ceza

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü B.İ.'ye, (21) 455 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Melikgazi ilçesi Serkent Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir otomobil sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin B.İ. olduğu tespit edildi. B.İ. ekiplerin takibi sonrası yakalandı. Yapılan kontrollerde, B.İ.'nin, sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğu, 'Askeri kanuna muhalefet' suçundan araması olduğu ve 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 455 bin lira ceza kesilirken, aracı da 60 gün trafikten menedildi. B.İ. hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldığı belirtildi.