Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 25 bin 341 lira idari para ceza verildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.
Mimarsinan Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan E.S. (30), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kocasinan Ekipler Amirliği ekiplerince takip sonucu yakalandı.
Yapılan kontrolde sürücünün 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "dur ihtarına uymama", "alkollü araç kullanma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 25 bin 341 lira idari para cezası uygulandı.
Şüphelinin sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Alkollü Sürücüye Cezalı Takip - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?