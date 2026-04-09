ALKÜ Rektörü Türkdoğan 'Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2030 Vizyonu'nu Açıkladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin ve şehrin geleceğini şekillendirecek 'Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2030 Vizyonu' projesini açıkladı. Projenin başlangıcı olarak basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirildi ve burada paydaşlarla ortak fikirler oluşturulacağı belirtildi.

Rektör Türkdoğan, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak amacıyla Alanya'nın dinamikleriyle örtüşen bir 'Ana Tema' belirlemek için geniş kapsamlı bir süreç başlattıklarını açıkladı. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir takvim içerisinde kurum-kuruluş temsilcileri, STK'lar ve medya temsilcilerinin katılımıyla çalışma masaları oluşturulacağı ifade edildi. Hedefin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığın artması ve büyük bütçeli projelerin gelmesi için bölgede lider olmak olduğu vurgulandı.

Toplantıda, Alanya'nın en önemli sektörü olan turizm, tropikal meyve üretimi ile lojistik ve yapay zekâ gibi konular ele alındı. Rektör Türkdoğan, turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacı ve dijital dönüşüm süreçlerine üniversitenin nasıl yön verebileceği konusunda düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, Cikcilli yerleşkesindeki yapılaşmanın sağlık, spor ve eğitim odaklı devam edeceği, kamu-özel sektör iş birliklerinin artırılması gerektiği belirtildi.

Toplantıya katılan AGC Başkanı Coşkun, Alanya'nın turizm ve tarım konularında ön plana çıkması gerektiğini ifade ederken, ALGC Başkanı Kesen gazetecilerin tam destek vereceğini dile getirdi. Soru ve görüşlerin ardından toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi ve Rektör Yardımcıları ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.