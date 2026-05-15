ALKÜ Akseki'de Mezuniyet Töreni Düzenlendi

15.05.2026 15:44
Akseki Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi, protokol ve öğrenciler katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 akademik yılında mezun olan öğrenci için tören düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duran, Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı, ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Ilıca, mezuniyet sevincine ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim hayatlarını başarıyla tamamladığını söyledi.

Gençlerin ülkenin geleceğinde önemli görevler üstleneceğini ifade eden Ilıca, öğrencilere yeni yaşamlarında başarı diledi.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ise üniversitelerin sadece akademik bilgi veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda öğrencileri hayata hazırlayan önemli eğitim merkezleri olduğunu kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duran da mezun olan öğrencileri tebrik ederek, Akseki'nin öğrenci dostu bir ilçe olduğunu söyledi.

Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı ise öğrencilerin eğitim süreçlerini başarıyla tamamladığını belirterek, mezun öğrencilerin ülkeye ve topluma faydalı bireyler olarak görev yapacaklarına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler mezuniyet yemini ederek kep fırlattı.

Kaynak: AA

