Alman Çiftin Ölümü Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alman Çiftin Ölümü Araştırılıyor

19.02.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da, ceza kesilen 80 yaş üzerindeki Alman çiftin ölümü intihar olarak değerlendiriliyor.

Hollanda'da, belediye tarafından kaldıkları geçici tatil yerindeki ikamet süresini aştıkları için ceza kesilen 80 yaşın üstündeki Alman çiftin ölümü araştırılıyor.

Hollanda polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Posterholt bölgesinde iki ceset bulunduğunu bildirdi.

Bu kişilerin ölüm nedenlerinin ve kimliklerinin araştırıldığı belirtilen paylaşımda, çiftin ölümünün adli vaka olarak değerlendirilmediğine işaret edildi.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde durumun intihar olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Haberde, tatil köyündeki parkta bulunan havuzda tespit edilen cesetlerin 80 yaşın üstündeki Alman çifte ait olduğu kaydedildi.

Çiftin geçici ikamet yeri olan tatil köylerinde kalmayı tercih ettiği aktarılan haberde, söz konusu tatil yerlerinde kural olarak en fazla 6 ay ikamet edilebilmesine rağmen yıllarca burada kalmaları nedeniyle çifte 30 bin avro para cezası kesildiği belirtildi.

Haberde, değerlendirmelerine yer verilen Roerdalen Belediye Başkanı Jeffrey van Agtmaal, yıllarca yasa dışı ikamet etmelerinin ardından tatil köyünü terk etmeleri gerektiğinin çifte bildirildiğini ve bu kapsamda çift için belediye tarafından sağlanan destek programının uygulanması için görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Haberde, Van Agtmaal'ın, çiftin olası intiharı ile belediyenin ikamet kurallarına ilişkin katı politikası arasında bağlantı olup olmadığının asla bilinemeyeceğine dair ifadeleri yer aldı.

Tatil köylerinde kalıcı ikamete sıkı denetim

Haberlere göre, Hollanda'nın Roerdalen Belediyesinde çok fazla tatil köyü bulunurken belediye bu tatil yerlerinde kalıcı ikamet edilmesine karşı sıkı önlemler alıyor ve denetleme için ilave görevlendirmeler yapıyor.

Bir tatil köyünde ikamet kaydı yaptıran kişi en fazla 6 ay buralarda kalabiliyor ve konut bulamadıkları durumda belediye tarafından "destek programı" uygulanıyor ancak aynı zamanda 30 bin avro para cezası da kesiliyor.

Hollanda'da yeterli sayıda sosyal konut bulunmaması, konut üretim hızının düşük ve kiraların yüksek olması nedeniyle insanlar geçici ikamet yeri olan tatil köylerinde kalarak bu soruna çözüm ararken belediyeler ise bu yerlerin kalıcı ikamet olarak kullanılmaması için denetimler yapıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hollanda, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Çiftin Ölümü Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık
Polonya’nın Krakow kentinde güvercinlere “doğum kontrolü“ uygulanacak Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak
ABD’nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti Savaş hazırlığı talimatı verildi ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
ABD’deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
Şampiyonlar Ligi’nde günün adamı İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor

20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 20:20:48. #7.11#
SON DAKİKA: Alman Çiftin Ölümü Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.