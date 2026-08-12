Alman Detlev, Kayserili Hilal ile Müslüman Oldu
Almanya'da yaşayan Detlev Paul Kleinschmidt, Hilal Özkara'nın etkisiyle Müslüman olup 'Davut' ismini aldı.
Almanya'da yaşayan Kayserili Hilal Özkara sayesinde İslamiyet ile tanışan Alman Detlev Paul Kleinschmidt, Müslüman oldu.
Özkara'nın memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gelen Kleinschmidt için İlçe Müftülüğü binasında ihtida töreni düzenlendi.
İlçe Müftüsü Mehmet Yürek rehberliğindeki törende kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Kleinschmidt, "Davut" ismini aldı.
Yürek, Kleinschmidt'e İslam dininin temel inanç ve ibadet esaslarına ilişkin bilgi verdi.
İhtida törenine, Hilal Özkara ile ailesi de katıldı.
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