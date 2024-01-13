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Alman Otomobil Parçaları Tedarikçisi Mubea, Çin'de Elektrikli Araç Kampüsü Kuracak - Son Dakika
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Alman Otomobil Parçaları Tedarikçisi Mubea, Çin'de Elektrikli Araç Kampüsü Kuracak

Alman otomobil parçaları tedarikçisi Mubea, Jiangsu eyaletinin Taicang kentinde elektrikli araç kampüsü kurmak için 100 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Yaklaşık 4 hektarlık alanda kurulacak olan projenin yılda 141 milyon dolarlık üretim değeri sağlaması bekleniyor. Taicang, yabancı sermayeli şirketler için uygun bir ortam sunmasıyla biliniyor ve birçok Alman şirketi tarafından tercih ediliyor.

Alman Otomobil Parçaları Tedarikçisi Mubea, Çin\'de Elektrikli Araç Kampüsü Kuracak
13.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:16
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NANJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Alman otomobil parçaları tedarikçisi Mubea, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taicang kentiyle bir anlaşma imzalayarak elektrikli araç kampüsü kurmak için 100 milyon ABD doları yatırım taahhüdünde bulundu.

Yaklaşık 4 hektarlık bir alana kurulacak yeni projenin, yılda 1 milyar yuanlık (yaklaşık 141 milyon ABD doları) üretim değeri sağlaması bekleniyor.

2004 yılında Taicang'da kurulan Mubea Otomotiv Bileşenleri (Taicang) Limited Şirketi'nin an itibarıyla üç fabrikası bulunuyor ve bu fabrikalar 2023'te toplam 2,45 milyar yuanlık üretim değeri bildirdi.

"Taicang, yabancı sermayeli şirketler için iyi bir ortama sahip. Yıllar içinde hükümetin tercihli desteğiyle burada iyi bir gelişim gösterdik" diyen Mubea Çin Genel Müdürü Joerg Brecht, Mubea'nın Taicang'da ileriye dönük planları olduğunu kaydetti.

"Geçtiğimiz yıl Taicang'da 30'dan fazla Alman işletmesi şube açtı" diyen Taicang Parti Başkanı Wang Xiangyuan, kentin yeni projenin inşasını güvence altına almak için sorunsuz bir iş ortamı geliştirmek üzere çalışacağına söz verdi.

500'ün üzerinde Alman şirketi barındıran ve 6 milyar ABD dolarını aşan Alman yatırımını kendine çeken küçük kent Taicang, birçok kişi tarafından "Küçük Almanya" olarak anılıyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Alman Otomobil Parçaları Tedarikçisi Mubea, Çin'de Elektrikli Araç Kampüsü Kuracak - Son Dakika
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