Almanya Başbakanı Merz'in Suriyelilerle İlgili Açıklaması Eleştirildi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, ülkedeki 900 binden fazla Suriyelinin yüzde 80'inin 3 yıl içinde vatanlarına döneceğine ilişkin açıklaması tepkiyle karşılandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Merz'in ülkedeki 900 binden fazla Suriyelinin yüzde 80'inin 3 yıl içinde vatanlarına döneceği yönündeki açıklaması hem kendi partisinde hem de ülke genelinde ağır şekilde eleştirildi.

Açıklamasında, bu kişilere Suriye'nin yeniden yapılanma çalışmalarına katılmak için kendi ülkelerinde ihtiyaç duyulduğunu belirten Merz, "Almanya'da kalmak isteyen ve iyi entegre olanların Almanya'da kalabileceğini" söylemişti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Başbakan Merz'in kendi partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) dış politika sözcüsü Roderich Kiesewetter, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Başbakan Merz'in açıklamasının mesaj çeşitliliği açısından sorunlu olduğunu belirterek, aşırı sağcı popülist partilerin istismar edebileceği yüksek beklentiler yaratmanın siyasi açıdan akıllıca olmadığını savundu.

Diğer partilerden siyasetçiler de Başbakan Merz'in açıklaması hakkında yaptıkları eleştirilerde, bazı çevrelerin beklentilerinin yükseltilmesinin kimseye yararı olmadığını savunarak, Suriyelilerin bir kısmının ülke ekonomisine yaptığı katkıya işaret etti.

Alman Hastaneler Birliğince yapılan açıklamada, Suriyeli doktorların Almanya'daki yabancı doktorların en büyük kısmını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılı sonu itibarıyla 5 bin 745 Suriyeli doktorun ve 2 binden fazla hemşirenin Almanya'daki hastanelerde çalıştığı bildirildi.