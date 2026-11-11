Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna desteğinin uzun vadeli AB bütçesine alınmasını istedi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna desteğinin uzun vadeli AB bütçesine alınmasını istedi

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Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna desteğinin uzun vadeli AB bütçesine alınmasını istedi
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Merz, Macaristan Başbakanı Magyar ile basın toplantısında AB'nin Ukrayna'ya mali desteğini uzun vadeli bütçeye eksiksiz dahil etmesini istedi. Merz bunun ortak sorumluluk olduğunu vurgularken Magyar, 27 üyenin ortak bütçede anlaşmasının kolay olmayacağını söyledi.

BERLİN, 11 Kasım (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik destek politikasını bütçesine tam olarak dahil etmesi gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya gelecekte sağlanacak mali desteğin uzun vadeli bütçe müzakerelerinde ele alınması çağrısında bulundu.

Merz, salı günü Almanya'yı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile düzenlenen ortak basın toplantısında, AB'nin bir sonraki uzun vadeli bütçesine ilişkin müzakerelerin kritik bir aşamaya girdiğini belirtti.

Merz, AB'nin Ukrayna'ya yönelik mali desteğini azaltmaması gerektiğini vurgulayarak, bunun Avrupa için bir ortak güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Bütçe konusunda uzlaşının temel koşullarından birinin, AB üyelerinin önümüzdeki yıllarda Ukrayna'ya nasıl destek verileceği konusunda ortak bir anlayışa varması olduğunu kaydeden Merz, Ukrayna'ya desteğin tekil üye devletlerin değil, AB'nin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

En az dört üye ülkenin farklı görüşlere sahip olduğunu kabul eden Merz, Ukrayna politikasının AB bütçesine eksiksiz şekilde dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Magyar ise, her ülkenin kendi ulusal çıkarları olduğuna işaret ederek, 27 AB üyesinin ortak bütçe üzerinde anlaşmaya varmasının kolay olmayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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