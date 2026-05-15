Almanya BfV, Palantir Yerine Fransa'nın Çözümünü Seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya BfV, Palantir Yerine Fransa'nın Çözümünü Seçti

15.05.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, BfV için Fransız ChapsVision'ı seçerek dijital bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

Almanya'daki iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) veri analizleri için ABD merkezli Palantir Technologies yerine Fransız şirketi ChapsVision'ın geliştirdiği Avrupa menşeli bir çözümü tercih ettiği bildirildi.

Alman ulusal basınında yer alan haberlerde BfV'nin veri analizleri için ABD merkezli Palantir Technologies yerine Fransız şirketi ChapsVision'ın geliştirmesi kararının, "dijital egemenlik" açısından önemli bir dönüm noktası olduğu ve Almanya'nın güvenlik teknolojilerinde ABD'ye bağımlılığı azaltma çabasının yeni adımı olarak değerlendirildi.

Haberlerde, ArgonOS isimli yapay zeka destekli gelişmiş bir veri analiz ve istihbarat platformunun devasa veri kümelerini analiz edebildiği, farklı veri tabanları arasında bağlantılar kurabildiği ve karmaşık ağ yapılarını ortaya çıkarabildiği bilgisi paylaşıldı.

Hali hazırda Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) tarafından da kullanıldığı belirtilen yazılımın, ayrıca açık kaynak istihbaratı taraması da yapabildiği, özellikle terörle mücadele ve casusluk faaliyetlerinin tespitinde kullanılacağı kaydedildi.

Bu tercihle ABD merkezli teknoloji şirketlerine olan bağımlılığa karşı bilinçli bir mesaj verilmek istendiği yorumları yapılan haberlerde, BfV Başkanı Sinan Selen'in daha önce yaptığı açıklamalarda "Avrupa merkezli alternatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini" savunduğu hatırlatıldı.

Bu karar Alman siyasetinde de tartışma yarattı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Palantir seçeneğini tamamen dışlamaması gerektiğini belirtirken, Yeşiller Partisi ve bazı güvenlik uzmanları, şirketin kurucusu Peter Thiel nedeniyle ABD'ye stratejik bağımlılık oluşabileceği uyarısında bulundu.

Haberlerde ayrıca, Almanya'nın bazı eyaletlerin hala Palantir yazılımlarını kullanmaya devam ederken, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya gibi eyaletlerde ise Avrupa merkezli alternatiflere geçiş tartışmalarının hız kazandığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya BfV, Palantir Yerine Fransa'nın Çözümünü Seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:24:17. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya BfV, Palantir Yerine Fransa'nın Çözümünü Seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.