Almanya'da AfD Karşıtı Gösteriler - Son Dakika
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Almanya'da AfD Karşıtı Gösteriler

60'tan fazla şehirde binlerce kişi, aşırı sağcı AfD'yi yasaklama talebiyle sokaklara çıktı.

11.05.2025 20:08
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- Almanya'da 60'tan fazla kentte aşırı sağcı AfD karşıtı gösteri

BERLİN - Almanya'da 60'tan fazla şehirde binlerce kişi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) karşıtı gösteri düzenledi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) karşıtı gösteri düzenledi. Başta başkent Berlin olmak üzere 60'tan fazla şehirde binlerce kişi sokağa indi. Almanya genelinde yapılan gösterilerin ana merkezi ise Münih kenti oldu. Yaklaşık 3 bin 200 kişi 'Königsplatz'da (Kral Meydanı) bir araya geldi. Göstericiler, "AfD hemen yasaklansın" sloganı attı.

Protestocular adına konuşan Jana Haefner, "Demokrasiyi içten devre dışı bırakmak isteyen, onun nimetlerinden faydalanmamalı" ifadelerini kullanarak, ırkçı ve yabancı düşmanı bir tutum sergileyen özgürlükçü demokrasinin temel ilkeleriyle bağdaşmayan bir politikanın peşinde olan AfD'nin yasaklanması için başlatacakları gösterileri sürdürmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Berlin'de ise gösterilerin merkezi tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki 18 Mart Meydanı oldu. Eyleme, polise göre 3 bin, organizatörlere göre 7 bin kişi katıldı. Göstericiler, "Artık Bahane Kalmadı, AfD Yasaklansın" şeklinde slogan attı. Aşırı sağa karşı hep beraber mücadele çağrısı yapıldı. Taşınan pankartlarda da aşırı sağcı partinin yasaklanması istendi.

Göstericiler, "AfD'yi durdurmanın tek yolu partinin yasaklanmasıdır. Bunun için şimdi bizden baskı gerekiyor. Bundestag, Bundesrat ve yeni federal hükümetin sorumluluklarını yerine getirerek Federal Anayasa Mahkemesi'nde yasaklama sürecini başlatmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Korumu Teşkilatı, 2 Mayıs 2025 tarihindeki raporunda AfD'yi "kesin ve tümüyle aşırı sağcı" olarak sınıflandırmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Karşıtı Gösteriler - Son Dakika

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