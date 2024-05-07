Almanya'da aşırı sağcı politikacının ofisinde arama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da aşırı sağcı politikacının ofisinde arama yapıldı

Almanya\'da aşırı sağcı politikacının ofisinde arama yapıldı

Almanya'da aşırı sağcı Alternatif Partisi (AfD) üyesi Maximilian Krah'ın, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu ofisinde arama yapıldığı bildirildi. Krah'ın ofisi, yanında çalışan Jian G'nin Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanmasıyla bağlantılı olarak arandı. Krah, çalışanının casusluk faaliyetleri hakkında bilgisinin olmadığını iddia etti.

07.05.2024 12:57  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partili politikacı Maximilian Krah'ın, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) bulunan ofisinde arama yapıldığı bildirildi.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, AP Milletvekili olup seçimlerde AfD'den tekrar milletvekili adayı olan Krah'ın ofisinin, yanında çalışan Jian G'nin Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanmasıyla bağlantılı olarak arandığı belirtildi.

AP'nin bilgisi dahilinde ofisi aranan Krah'ın adının, federal savcının casusluk davasında şüpheli değil, tanık olarak geçtiği ifade edildi.

AfD'li siyasetçi Krah daha önce basına yaptığı açıklamada, çalışanının iddia edilen casusluk faaliyetleri hakkında bilgisinin olmadığını iddia etmişti.

AP Milletvekili Krah'ın yanında 2019'dan bu yana çalışan Jian G, Çin gizli servisi için casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlanmış ve 2 hafta önce tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Brüksel, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da aşırı sağcı politikacının ofisinde arama yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:59 Diyarbakır’da adliye dolandırıcılığı çetesine operasyon: 9 tutuklama Diyarbakır'da adliye dolandırıcılığı çetesine operasyon: 9 tutuklama
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:19:27. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da aşırı sağcı politikacının ofisinde arama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement