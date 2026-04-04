Almanya\'da Barış İçin Paskalya Yürüyüşleri

Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Paskalya Yürüyüşleri'ne katılan binlerce kişi, dünyanın farklı bölgelerinde süren savaşlara karşı barış çağrısı yaptı.

Paskalya Yortusu vesilesiyle ülkenin birçok kentinde her yıl barış için yapılan "Paskalya Yürüyüşleri"nde dünyadaki savaşların sona ererek barışın sağlanması ve savaş bölgelerine silah gönderilmemesi istendi.

Berlin'de çeşitli derneklerin bir araya geldiği inisiyatif tarafından düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 1600 kişi katıldı.

Filistin ve İran destekçilerinin de katıldığı yürüyüşte, "Her türlü soykırıma ve savaşa karşı", "Filistin hiçbir zaman ölmeyecek", "Her türlü işgale karşı", "Soykırımı durdurun", "Silahlanma yerine silahsızlanma", "Zenginler silah gönderiyor, halklar cesetleri" ve "Savaş hiçbir zaman tek seçenek değil ancak her zaman en kötüsü" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Zorunlu askerlik hizmetinin, nükleer silahlanmanın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, Ukrayna'daki savaşın, İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımın ve Lübnan'ı bombalamasının eleştirildiği yürüyüşte, savaşın olduğu bölgelerdeki ülkelere Almanya'nın silah sağlamasına da tepki gösterildi.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Paskalya Yürüyüşleri'ne Stuttgart kentinde 3 bin, Köln'de bin, Hannover'de 750, Münih'te 550, Bremen'de 800, Wiesbaden ve Fulda'da 500 kişi katıldı.