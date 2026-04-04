Almanya'da Barış İçin Paskalya Yürüyüşleri

04.04.2026 19:26
Almanya'nın farklı şehirlerinde yapılan yürüyüşlerde, savaşlara karşı barış çağrısı yapıldı.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Paskalya Yürüyüşleri'ne katılan binlerce kişi, dünyanın farklı bölgelerinde süren savaşlara karşı barış çağrısı yaptı.

Paskalya Yortusu vesilesiyle ülkenin birçok kentinde her yıl barış için yapılan "Paskalya Yürüyüşleri"nde dünyadaki savaşların sona ererek barışın sağlanması ve savaş bölgelerine silah gönderilmemesi istendi.

Berlin'de çeşitli derneklerin bir araya geldiği inisiyatif tarafından düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 1600 kişi katıldı.

Filistin ve İran destekçilerinin de katıldığı yürüyüşte, "Her türlü soykırıma ve savaşa karşı", "Filistin hiçbir zaman ölmeyecek", "Her türlü işgale karşı", "Soykırımı durdurun", "Silahlanma yerine silahsızlanma", "Zenginler silah gönderiyor, halklar cesetleri" ve "Savaş hiçbir zaman tek seçenek değil ancak her zaman en kötüsü" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Zorunlu askerlik hizmetinin, nükleer silahlanmanın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, Ukrayna'daki savaşın, İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımın ve Lübnan'ı bombalamasının eleştirildiği yürüyüşte, savaşın olduğu bölgelerdeki ülkelere Almanya'nın silah sağlamasına da tepki gösterildi.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Paskalya Yürüyüşleri'ne Stuttgart kentinde 3 bin, Köln'de bin, Hannover'de 750, Münih'te 550, Bremen'de 800, Wiesbaden ve Fulda'da 500 kişi katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
