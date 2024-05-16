Almanya'da Çin'den gelen doğrudan yabancı yatırımlar arttı - Son Dakika
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Almanya'da Çin'den gelen doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı'nın yayımladığı rapora göre, Almanya'da 2023 yılında Çin'den gelen doğrudan yabancı yatırım projelerinde yüzde 42'lik bir artış yaşandı. Çinli şirketlerin Almanya'nın yenilenebilir enerji sektörüne yaptığı yatırımlar ise üçe katlanarak toplam yatırım projelerinin beşte birini oluşturdu.

16.05.2024 12:26
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BERLİN, 16 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'da 2023 yılında Çin'den gelen doğrudan yabancı yatırım projelerinde artış görüldü.

Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı (GTAI) tarafından Salı günü yayımlanan doğrudan yabancı yatırım konulu son rapor, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 42'lik artışla 200 projeye ulaşıldığını ve 2017'den bu yana yeni bir rekor kırıldığını ortaya koydu. Çinli şirketler tarafından Almanya'nın yenilenebilir enerji sektörüne yapılan yatırımlar önemli ölçüde artarak toplam doğrudan yabancı yatırım projelerinin beşte birini oluşturdu ve 2022'ye kıyasla üçe katına çıktı.

Raporun yazarı Thomas Bozoyan, "Çin uzun zamandır Almanya'nın en önemli yabancı yatırım kaynaklarından biri" diyerek bu durumun yıllar içindeki önemine dikkat çekti. Bozoyan ayrıca Çinli firmaların artan küresel katılımının Alman ekonomisine fayda sağladığını belirtti.

Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı Genel Müdürü Robert Hermann ise Almanya'da toplam 28 milyar euro (30,42 milyar ABD doları) tutarındaki en önemli 8 doğrudan yabancı yatırım projesinin önemini vurgulayarak, bu projelerin, uluslararası şirketlerin bir yatırım destinasyonu adresi olarak Almanya'ya duyduğu güvenin kanıtı olduğunu söyledi.

Rapor, geçen yıl toplam yeni doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısının 1.800'ün altına inerek sergilediği hafif düşüşe rağmen, hacim açısından yüzde 37,5'lik kayda değer bir artışla 34,8 milyar euroya ulaşarak rekor kırdığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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