Almanya\'da DİTİB camilerinde Kadir Gecesi programı düzenlendi

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Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Ayhan Bekiroğlu, Mustafa Kader, Doğan Yılmaz, Gökhan Uygun ve Abdullah Vargeloğlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate verdiği vaazda, ramazanın ibadet, dua ve sabırla dolu olduğunu, ibadetlerin maneviyata derinlik kattığını, orucun maddi ve manevi sıhhate kavuşturduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirilmeye başladığını belirten Kara, bu gecenin bin aydan daha faziletli olduğunu dile getirdi.

Camiyi dolduran Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken ve gözyaşı döken Müslümanlar için dua etti.