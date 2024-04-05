Almanya\'da DİTİB camilerinde Kadir Gecesi programı düzenlendi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Ayhan Bekiroğlu, Mustafa Kader, Doğan Yılmaz, Gökhan Uygun ve Abdullah Vargeloğlu, Kur'an-ı Kerim okudu.
Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate verdiği vaazda, ramazanın ibadet, dua ve sabırla dolu olduğunu, ibadetlerin maneviyata derinlik kattığını, orucun maddi ve manevi sıhhate kavuşturduğunu ifade etti.
Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirilmeye başladığını belirten Kara, bu gecenin bin aydan daha faziletli olduğunu dile getirdi.
Camiyi dolduran Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken ve gözyaşı döken Müslümanlar için dua etti.
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Harmancık köyünde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açarken, ev sahibi duydukları sesler üzerine dışarı çıktıklarını ve odunluğun yandığını gördüklerini belirtti.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
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