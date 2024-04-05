Almanya'da DİTİB camilerinde Kadir Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da DİTİB camilerinde Kadir Gecesi programı düzenlendi

Almanya\'da DİTİB camilerinde Kadir Gecesi programı düzenlendi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate vaaz vererek ramazanın önemini vurguladı. Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, sıkıntı çeken Müslümanlar için dua etti.

05.04.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Ayhan Bekiroğlu, Mustafa Kader, Doğan Yılmaz, Gökhan Uygun ve Abdullah Vargeloğlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate verdiği vaazda, ramazanın ibadet, dua ve sabırla dolu olduğunu, ibadetlerin maneviyata derinlik kattığını, orucun maddi ve manevi sıhhate kavuşturduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirilmeye başladığını belirten Kara, bu gecenin bin aydan daha faziletli olduğunu dile getirdi.

Camiyi dolduran Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken ve gözyaşı döken Müslümanlar için dua etti.

Kaynak: AA

Kadir Gecesi, Almanya, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da DİTİB camilerinde Kadir Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
    23:43 Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

    Harmancık köyünde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açarken, ev sahibi duydukları sesler üzerine dışarı çıktıklarını ve odunluğun yandığını gördüklerini belirtti.

  • Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
    23:41 Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

    Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.


22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 23:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da DİTİB camilerinde Kadir Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement