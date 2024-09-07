Almanya'da Halkın Çoğunluğu Olaf Scholz'un Yeniden Başbakan Adayı Olmasını İstemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Halkın Çoğunluğu Olaf Scholz'un Yeniden Başbakan Adayı Olmasını İstemiyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın büyük çoğunluğu Başbakan Olaf Scholz'un 2025'te düzenlenecek genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olmasını istemiyor. Ankete katılanların yüzde 74'ü Scholz'un adaylığını istemezken, yüzde 23'ü destekledi. SPD taraftarlarının yüzde 49'u da Scholz'un aday olmasını istemiyor.

07.09.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yapılan anket, halkın büyük çoğunluğunun Başbakan Olaf Scholz'un 2025'te düzenlenecek genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olmasını istemediğini ortaya koydu.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbaromater" anketine katılanların yüzde 74'ü, "Olaf Scholz, 2025 genel seçimlerinde yeniden Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı olsun mu?" şeklindeki soruya "Hayır" cevabını verdi.

Scholz'un yeniden başbakan adayı olmasına ilişkin soruya "Evet" yanıtını veren katılımcıların oranı ise yüzde 23'te kaldı. SPD taraftarlarının yüzde 49'unun da Scholz'un yeniden aday olmasını istememesi dikkati çekti.

SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan federal hükümetin çalışmalarının iyi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25, kötü bulanların oranı da yüzde 71 oldu.

Ankete katılanların hemen hemen yarısı, ülkenin erken seçime gitmesinden yana.

"Başbakan Olaf Scholz, erken seçimlerin önünü açmalı mı?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 49'u "Evet", yüzde 46'sı da "Hayır" yanıtını verdi.

Hükümetteki partilerin toplam oy oranı CDU/CSU'nun oy oranından düşük

Ankette Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, bir önceki aya göre oylarını 1 puan artırarak yüzde 33 ile birinci konumunu korurken aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi 1 puan artışla yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı.

SPD, bir ay öncesine göre oy oranını 1 puan arttırarak yüzde 15 ile üçüncü sırada bulunurken 2 puan kaybeden Yeşillerin oy oranı yüzde 11'e geriledi.

Sol Partiden ayrılanların kurduğu "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin oy oranı, bir önceki aya göre 1 puan gerileyerek yüzde 7'ye düştü.

Hükümetin küçük ortağı FDP'nin oy oranı ise yüzde 4'te kaldı.

Böylelikle hükümette yer alan SPD, Yeşiller ve FDP'nin toplam oyu yüzde 30 oldu ve yüzde 33 ile birinci sırada bulunan ana muhalefetteki CDU/CSU'nun gerisinde kaldı.

Başbakan Scholz, yeniden başbakan adayı olmak istiyor

Başbakan Scholz, anketlerin sonuçlarına ve hükümete yönelik eleştirilere rağmen 2025'te yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını açıkladı.

Scholz, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, SPD'nin ve kendisinin 2025'te de halktan güçlü yetki alacağını beklediğini belirtti.

Kamuoyu yoklamalarını not ettiğini ancak uzun zaman önce anketleri yorumlamamaya karar verdiğini kaydeden Scholz, "Bu arada, anketler öyle göstermemesine rağmen siyasi hayatım boyunca birçok seçim kazandım." ifadesini kullandı.

Scholz, "SPD'nin genel seçimlerinde (Savunma Bakanı) Boris Pistorius ile daha iyi bir şansa sahip olacağını varsayarsanız başbakan adaylığını ona bırakır mıydınız?" şeklindeki soruya da "Pek çok kişi gibi Boris Pistorius da benim yeniden başbakan adayı olmamı istiyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Politika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Halkın Çoğunluğu Olaf Scholz'un Yeniden Başbakan Adayı Olmasını İstemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:37:42. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Halkın Çoğunluğu Olaf Scholz'un Yeniden Başbakan Adayı Olmasını İstemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement