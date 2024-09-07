Almanya'da Halkın Çoğunluğu Olaf Scholz'un Yeniden Başbakan Adayı Olmasını İstemiyor

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Almanya'da yapılan anket, halkın büyük çoğunluğunun Başbakan Olaf Scholz'un 2025'te düzenlenecek genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olmasını istemediğini ortaya koydu.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbaromater" anketine katılanların yüzde 74'ü, "Olaf Scholz, 2025 genel seçimlerinde yeniden Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı olsun mu?" şeklindeki soruya "Hayır" cevabını verdi.

Scholz'un yeniden başbakan adayı olmasına ilişkin soruya "Evet" yanıtını veren katılımcıların oranı ise yüzde 23'te kaldı. SPD taraftarlarının yüzde 49'unun da Scholz'un yeniden aday olmasını istememesi dikkati çekti.

SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan federal hükümetin çalışmalarının iyi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25, kötü bulanların oranı da yüzde 71 oldu.

Ankete katılanların hemen hemen yarısı, ülkenin erken seçime gitmesinden yana.

"Başbakan Olaf Scholz, erken seçimlerin önünü açmalı mı?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 49'u "Evet", yüzde 46'sı da "Hayır" yanıtını verdi.

Hükümetteki partilerin toplam oy oranı CDU/CSU'nun oy oranından düşük

Ankette Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, bir önceki aya göre oylarını 1 puan artırarak yüzde 33 ile birinci konumunu korurken aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi 1 puan artışla yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı.

SPD, bir ay öncesine göre oy oranını 1 puan arttırarak yüzde 15 ile üçüncü sırada bulunurken 2 puan kaybeden Yeşillerin oy oranı yüzde 11'e geriledi.

Sol Partiden ayrılanların kurduğu "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin oy oranı, bir önceki aya göre 1 puan gerileyerek yüzde 7'ye düştü.

Hükümetin küçük ortağı FDP'nin oy oranı ise yüzde 4'te kaldı.

Böylelikle hükümette yer alan SPD, Yeşiller ve FDP'nin toplam oyu yüzde 30 oldu ve yüzde 33 ile birinci sırada bulunan ana muhalefetteki CDU/CSU'nun gerisinde kaldı.

Başbakan Scholz, yeniden başbakan adayı olmak istiyor

Başbakan Scholz, anketlerin sonuçlarına ve hükümete yönelik eleştirilere rağmen 2025'te yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını açıkladı.

Scholz, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, SPD'nin ve kendisinin 2025'te de halktan güçlü yetki alacağını beklediğini belirtti.

Kamuoyu yoklamalarını not ettiğini ancak uzun zaman önce anketleri yorumlamamaya karar verdiğini kaydeden Scholz, "Bu arada, anketler öyle göstermemesine rağmen siyasi hayatım boyunca birçok seçim kazandım." ifadesini kullandı.

Scholz, "SPD'nin genel seçimlerinde (Savunma Bakanı) Boris Pistorius ile daha iyi bir şansa sahip olacağını varsayarsanız başbakan adaylığını ona bırakır mıydınız?" şeklindeki soruya da "Pek çok kişi gibi Boris Pistorius da benim yeniden başbakan adayı olmamı istiyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum." yanıtını verdi.