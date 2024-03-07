- Almanya'da ilk: Frankfurt'un ana caddesi Ramazan ayı için süslendi
FRANKFURT - Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt, ana caddesi Fressgass'ı Ramazan ayına özel hilaller, yıldızlar ve kandillerle süsleyerek Almanya'da bir ilki gerçekleştirdi.
Almanya'da Frankfurt Belediyesi, Ramazan ayında şehrin en işlek caddelerinden Fressgass'ın iki farklı girişine "Happy Ramadan" (Mutlu Ramazanlar) yazılı ışıklı tabela asıldı. Araç trafiğine kapalı olan cadde, Ramazan ayına özel hilal, yıldız ve kandillerle süslendi. Süslemelerin 9 Nisan'a kadar asılı kalacağını duyuran Frankfurt Belediyesi, örnek davranışıyla Almanya'da Ramazan ayına özel aydınlatma yapan ilk büyükşehir belediyesi oldu. Süslemelerin Ramazanın ilk günü aydınlatılacağı, maliyetin 50 bin Euro'dan fazla olduğu belirtildi. Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca önemli bir dostluk mesajıyla şehirdeki Müslümanları tebrik etmek istediklerini belirtti. Belediye Meclisinin aldığı Ramazan ayına özel aydınlatma kararını savunan Eskandari-Grünberg, "Bunlar birlikteliğin ışıklarıdır, ayrımcılığa, Müslüman karşıtı ırkçılığa ve aynı zamanda antisemitizme karşı bir tavırdır" dedi.
Almanya'da şimdiye kadar sadece Noel ve Yahudilerin Hanuka Bayramında caddeler süsleniyordu. Almanya'daki 5 milyon 500 bin Müslüman, ülke nüfusunun yüzde 6.5'ini oluştururken, sadece Frankfurt ve çevresinde 150 bin Müslüman yaşıyor.
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