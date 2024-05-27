Almanya'da ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk ailesi anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk ailesi anıldı

Almanya\'da ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk ailesi anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 31 yıl önce ırkçılar tarafından kundaklanan evin önüne bisikletleriyle gelen KRV eyaleti belediye meclisleri üyeleri, saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 5 Türk'ü anmak için gül bıraktı. Anmaya katılanlar, ırkçılığı kınayan ifadelerin yazılı olduğu tişörtler giydi. Etkinlikte Solingen'de 1993'te yaşamını yitiren Genç ailesinin bazı fertleri de hazır bulundu. LAGA Başkanı Keltek, bu etkinliği gelecek yıllarda da sürdüreceklerini belirtti ve ırkçı saldırıların önüne geçmek için birlikte hareket etmeye çağırdı.

27.05.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Solingen kentinde 31 yıl önce ırkçılar tarafından kundaklanan evin önüne bisikletleriyle gelen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti belediye meclisleri üyeleri, olay yerine gül bırakarak saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 5 Türk'ü andı.

KRV Uyum Meclisleri Birliği (LAGA) Başkanı Tayfun Keltek, Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, KRV Eyalet Meclisi Üyesi Tülay Durdu ve anmaya katılan yaklaşık 50 bisikletçi, ırkçılığı kınayan ifadelerin yazılı olduğu tişörtler giydi.

Etkinlikte Solingen'de 1993'te 5 üyesi yaşamını yitiren Genç ailesinin bazı fertleri de hazır bulundu.

LAGA Başkanı Keltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları pedal çevirme etkinliğini gelecek yıllarda da sürdüreceklerini söyledi.

Keltek, "Burada 5 insanımız öldürülerek 'Burada kalmayın, yaşamayın!' sinyali verilmişti. Burada yaşamını yitirenlerin anısına, aynı zamanda gelişen ırkçı tavırlara karşı çıkmak için buradayız." dedi.

Solingen'de 25 Mart'ta kundaklama sonucu çıkan yangında da üç kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Keltek, yetkililerden bu olayın da ırkçı saldırı olup olmadığına dair şüphelerin ve arka planının aydınlatılmasını istedi.

31 yıl önce ırkçı saldırının yaşandığı evin önüne gül bırakan Uyum Meclisleri Birliği üyeleri, daha sonra bisikletleriyle saldırıda yaşamını yitiren Genç ailesi üyelerini sembolize eden anıta ziyarette bulundu.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Solingen, Almanya, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk ailesi anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:39:02. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk ailesi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement