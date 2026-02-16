Almanya'da Karnaval Coşkusu - Son Dakika
Almanya'da Karnaval Coşkusu

Almanya\'da Karnaval Coşkusu
16.02.2026 15:10
Ren Nehri şehirlerinde Rosenmontag kutlamalarında 500 bin kişi toplandı, 300 ton şekerleme dağıtıldı.

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçit töreni düzenlendi.

Özellikle Ren Havzası çevresindeki Köln, Düsseldorf ve Mainz gibi şehirlerde yaşayan Katoliklere özgü gelenek olan ve her yıl 11. ayın 11'inde saat 11.11'de başlayan "5. Mevsim" karnavalının en önemli günü kabul edilen "Rosenmontag" için çeşitli kortejler gerçekleştiriliyor.

Dünyadaki siyasi figürlerin maketlerle karikatürize edildiği büyük karnaval geçidi Rosenmontag'ı, Almanya'nın farklı şehirlerinden ve komşu ülkelerden gelen 500 bini aşkın kişinin izlemesi bekleniyor.

300 ton şekerleme, 300 bin çiçek demeti dağıtıldı

Almanya'daki karnavalın başkenti kabul edilen Köln'deki geçit törenine, yaklaşık 150 araç ve 12 bin kişi katıldı. 8,5 kilometre uzunluğundaki, 3,5 saat süren kortejde özel hazırlanan araçlardan müzik ve dans eşliğinde halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.

Köln Karnaval Komitesi, bu yıl karnaval geçidinde 300 ton şekerleme, 700 bin çikolata, 300 bin demet çiçek, binlerce oyuncak ve çeşitli küçük hediyelerin dağıtıldığını açıkladı.

Çarşamba günü sona erecek

Almanya'da 11 Kasım 2025'te başlayan ve bugün Rosenmontag geçidiyle taçlanan karnaval sezonu, 18 Şubat'ta "Aschermittwoch (Kül Çarşambası)" adı verilen günle sona erecek.

Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği 40 günlük "oruç" dönemine girilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası, Etkinlikler, Ren Nehri, Almanya, Kültür, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
