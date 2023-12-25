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Almanya'da Kuvvetli Yağışlar Hayatı Etkiledi - Son Dakika
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Almanya'da Kuvvetli Yağışlar Hayatı Etkiledi

Almanya'nın bazı bölgelerinde devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşandı. Windehausen kasabasında su seviyesi yer yer 70 santimetreye ulaşarak yaklaşık 400 kişi evlerinden tahliye edildi. Huzurevleri de önlem olarak tahliye edildi. Yetkililer, Aşağı Saksonya eyaletinde su seviyesinin hala yüksek olduğunu belirtti. Alman Meteoroloji Dairesi, dere ve nehirlerde taşkın beklendiğini uyardı.

Almanya\'da Kuvvetli Yağışlar Hayatı Etkiledi
25.12.2023 - 17:01,
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Almanya'nın bazı bölgelerinde devam eden kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Thüringen eyaletine bağlı Windehausen kasabasında, taşkın nedeniyle su seviyesi yer yer 70 santimetreye ulaştı. Bu nedenle yaklaşık 400 kişi evlerinden tahliye edilerek daha güvenli yerlere nakledildi.

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow, Windehausen'deki yoğun yağıştan etkilenen herkesin mümkün olan en kısa sürede evlerine dönebilmesini umduğunu belirtti.

Celle kentinde de bir huzurevi önlem olarak tahliye edildi.

Yetkililer, Aşağı Saksonya eyaletinde de birçok nehir ve derede su seviyesinin hala yüksek olduğunu açıkladı.

Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde, Weser Nehri'ndeki su seviyesinin ciddi şekilde artması nedeniyle halka uyarılarda bulunuldu.

Alman Meteoroloji Dairesi, çeşitli bölgelerde şiddetli yağış uyarısında bulunarak dere ve nehirlerde taşkın beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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